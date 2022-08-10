10 Августа 2022 16:56

Свыше 198 тыс. детей родилось в Казахстане за полгода

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан проинформировало о демографической ситуации за январь-июнь 2022 года, передает МИА «Казинформ».

Как отмечается на сайте Бюро национальной статистики, численность населения страны на 1 июля 2022г. составила 19 млн 246,3 тыс. человек, в том числе городского – 11 млн 479,6 тыс. (59,6%), сельского – 7 млн 766,7 тыс. (40,4%) человек. По сравнению с 1 июлем 2021г. численность населения увеличилась на 236,7 тыс. человек, или 1,2%.

Естественный прирост населения республики за январь-июнь 2022г. по сравнению с январем-июнем 2021г. (139,7 тыс. человек) снизился на 7,7% и составил 128,9 тыс. человек. Общий коэффициент естественного прироста на 1000 населения составил 13,51 человека.

В результате обработки сведений, содержащихся в записях актов гражданского состояния, представленных органами РАГС, число родившихся за январь-июнь 2022г. составило 198,1 тыс. человек, что на 8,4% меньше, чем за соответствующий период 2021г. (216,2 тыс. человека). Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 20,76 родившихся.

В рассматриваемом периоде число умерших составило 69,2 тыс. человек, что на 9,6% меньше, чем в январе-июне 2021г. (76,6 тыс. человек). Общий коэффициент смертности составил 7,25 умерших на 1000 человек.

За январь-июнь 2022г. в республике зарегистрировано 1 649 умерших младенца в возрасте до 1 года и по сравнению с соответствующим периодом 2021г. (1 688 умерших младенца) уменьшилось на 2,3%. Коэффициент младенческой смертности составил 8,32 случаев на 1000 родившихся.