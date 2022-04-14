Свыше 194 тыс казахстанцев страдают от онкозаболеваний

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане в 2021 году зарегистрировано более 36 тыс. новых случаев онкозаболеваний. Это почти на 4 тыс. больше по сравнению с 2020 годом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 2021 года, заболеваемость онкологическими болезнями выросла на 9,8% и составила 190,3 на 100 тыс. населения. То есть более 36 тыс. новых случаев выявлено в 2021 году, это почти на 4 тыс. больше по сравнению с 2020 годом. Это связано с тем, что в 2020 году из-за ситуации по COVID-19 жители не могли посещать поликлиники. В 2021 году большее количество посетили поликлиники, большее число жителей прошли скрининги», - сказала глава Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РК Диляра Кайдарова во время пресс-конференции в СЦК.

Всего, по ее словам, в Казахстане на учете состоят 194 тыс. пациентов.

По данным заместителя директора департамента организации медицинской помощи Минздрава РК Гульнары Жангарашевой, основную долю среди больных онкозаболеваниями – 59% составляют лица трудоспособного возраста.

«Нулевая стадия, то есть ранняя выявляемость онкологических заболеваний, выросла до 27%. Пятилетняя выживаемость также у нас выросла – до 55%. По заболеваемости на первом месте остается рак молочной железы, на втором месте – рак легкого, на третьем – колоректальный рак, на четвертом – рак желудка, на пятом – рак шейки матки. Смертность у нас снизилась на 4,7% и составила в этом году 13 665 случаев. В структуре смертности на первом месте рак легкого, на втором – рак желудка, на третьем – колоректальный рак, на четвертом – рак молочной железы», - добавила Д. Кайдарова.

Она подчеркнула, что лечение для онкобольных в Казахстане бесплатное. Оно включает в себя хирургическое лечение, лучевую терапию, химиотерапию, таргетную терапию, иммунотерапию. Ежегодно на лечение пациентов требуется более 66 млрд тенге.