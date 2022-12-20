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Свыше 19 млн тенге потратят на новогоднее оформление в Таразе

20 Декабря 2022, 09:08
Свыше 19 млн тенге потратят на новогоднее оформление в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе занялись оформлением города к предстоящему новогоднему празднеству, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акимата города Тараза, в этом году в областном центре будут установлены две празднично украшенные новогодние ели.

«Одна из елей будет установлена на территории Парка Первого Президента РК, вторая - в историко-этнокультурном центре «Көне Тараз». В данный момент на этих территориях ведутся работы по новогоднему оформлению. На эти цели из городского бюджета предусмотрено 19 млн 150 тысяч тенге», - сообщил руководитель пресс-службы городского акимата Даулет Толенди.

Традиционно главную елку Жамбылской области всегда устанавливали на Центральной площади города, но с 2019 года впервые новогодняя елка засияла праздничными огнями на площади историко-этнокультурного центра «Көне Тараз».

«Учитывая печальный инцидент, произошедший в новогоднюю ночь 2021 года, когда в Таразе произошло возгорание главной елки на площади историко-этнокультурного центра «Көне Тараз», в этом году решено при праздничном украшении областного центра использовать оставшиеся с прошлого года предметы декора и складную елочную конструкцию, то есть постамент. Это очень эффективное решение», - заметил спикер.

В ведомстве отметили, что за счет спонсорских средств 2 225 детям Тараза с особыми потребностями будут вручены специальные праздничные подарки, объем финансирования составляет около 5 млн тенге.


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