Свыше 1860 женщин и подростков привились вакциной Pfizer в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- Почти 2 тысячи женщин и подростков привились от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе управлении здравоохранения Атырауской области, в настоящее время от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer привито 1864 человека. Обезопасить себя и своего будущего ребёнка от COVID-19 решили 96 беременных женщин, прививки также получили 964 кормящих матерей и 804 подростка в возрасте от 12 до 18 лет.

«Женщины получают прививки при их добровольном согласии, подростки - с разрешения официальных представителей. Оставить заявку на получение вакцины Pfizer можно в поликлинике по месту прикрепления»,- рассказали в пресс- службе облздрава.

Как ранее сообщалось, на Тенгизе в стационаре не осталось пациентов с COVID-19.







