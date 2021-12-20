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Свыше 1860 женщин и подростков привились вакциной Pfizer в Атырау

20 Декабря 2021 19:41
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Свыше 1860 женщин и подростков привились вакциной Pfizer в Атырау

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- Почти 2 тысячи женщин и подростков привились от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе управлении здравоохранения Атырауской области, в настоящее время от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer привито 1864 человека. Обезопасить себя и своего будущего ребёнка от COVID-19 решили 96 беременных женщин, прививки также получили 964 кормящих матерей и 804 подростка в возрасте от 12 до 18 лет.

«Женщины получают прививки при их добровольном согласии, подростки - с разрешения официальных представителей. Оставить заявку на получение вакцины Pfizer можно в поликлинике по месту прикрепления»,- рассказали в пресс- службе облздрава.

Как ранее сообщалось, на Тенгизе в стационаре не осталось пациентов с COVID-19.




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#Атырауская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Виктор Сутягин

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