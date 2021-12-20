Свыше 1860 женщин и подростков привились вакциной Pfizer в Атырау
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- Почти 2 тысячи женщин и подростков привились от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer в Атырау, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе управлении здравоохранения Атырауской области, в настоящее время от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer привито 1864 человека. Обезопасить себя и своего будущего ребёнка от COVID-19 решили 96 беременных женщин, прививки также получили 964 кормящих матерей и 804 подростка в возрасте от 12 до 18 лет.
«Женщины получают прививки при их добровольном согласии, подростки - с разрешения официальных представителей. Оставить заявку на получение вакцины Pfizer можно в поликлинике по месту прикрепления»,- рассказали в пресс- службе облздрава.
Как ранее сообщалось, на Тенгизе в стационаре не осталось пациентов с COVID-19.
- Новых больных коронавирусом не выявлено в последние двое суток в Туркестанской области
- Мероприятия на 100 гостей с «зеленым» статусом разрешены в Мангистауской области
- На Тенгизе в стационаре не осталось пациентов с COVID-19
- Исполняющим обязанности министра здравоохранения назначен Жандос Буркитбаев
- Более 4 тысяч актюбинцев получили вакцину Pfizer
- Карантин в Байконуре продлен до 17 января
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана