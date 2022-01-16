Свыше 1800 рабочих задействовано в снегоуборочных работах в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На уборку снега в Нур-Султане вышло более 1 800 дорожных рабочих, также задействовано свыше 1 000 единиц спецтехники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
Коммунальные службы столицы продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки.
За ночь с 14 на 15 января из столицы вывезли 22 839 кубометров снега, для чего на снежные полигоны совершено 1 680 рейсов.
Всего за зимний период из Нур-Султана вывезли почти 2 млн кубометров снега.
15 января в работах по очистке улиц от снега в столице задействовано более 1 000 единиц спецтехники и свыше 1 800 дорожных рабочих.
В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д.
Напомним, штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 11 областях страны.
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