+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 2 °С
USD 434.84 EUR 498.2
RUB 5.72 CNY 68.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Свыше 1800 рабочих задействовано в снегоуборочных работах в Нур-Султане

16 Января 2022 08:52
Поделиться:
Свыше 1800 рабочих задействовано в снегоуборочных работах в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На уборку снега в Нур-Султане вышло более 1 800 дорожных рабочих, также задействовано свыше 1 000 единиц спецтехники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Новости по теме
Cотрудники акимата столицы перечислили однодневную зарплату в фонд «Қазақстан халқына»
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы Низовая метель, туман, гололёд ожидаются в Атырауской области Штормовая погода ожидается в Нур-Султане и 11 областях страны

Коммунальные службы столицы продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки.

За ночь с 14 на 15 января из столицы вывезли 22 839 кубометров снега, для чего на снежные полигоны совершено 1 680 рейсов.

Всего за зимний период из Нур-Султана вывезли почти 2 млн кубометров снега.

15 января в работах по очистке улиц от снега в столице задействовано более 1 000 единиц спецтехники и свыше 1 800 дорожных рабочих.

В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д.

Напомним, штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 11 областях страны.

Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Акимат   #Погода   #Природа  
Поделиться:
Новости по теме
Cотрудники акимата столицы перечислили однодневную зарплату в фонд «Қазақстан халқына»
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Алматы
Низовая метель, туман, гололёд ожидаются в Атырауской области
Штормовая погода ожидается в Нур-Султане и 11 областях страны
Популярное
1 В Минздраве высказались относительно публичного обращения главного госсанврача Алматы
2 Президент РК провел совещание с руководством силовых структур
3 Кадры избиения полицейских в ходе беспорядков показали в Алматы
4 22-летнего парня, обокравшего магазин техники, задержали в Алматы
5 Беспорядки в Казахстане: в Генпрокуратуре привели полную хронологию событий
6 Минздрав РК о беспорядках: некоторые пострадавшие не понимали государственный и русский языки
Читайте также
Участки трех дорог республиканского значения закрыли в СКО
Движение ограничили на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области
В Минздраве высказались относительно публичного обращения главного госсанврача Алматы
Президент РК провел совещание с руководством силовых структур
Кадры избиения полицейских в ходе беспорядков показали в Алматы
22-летнего парня, обокравшего магазин техники, задержали в Алматы
Беспорядки в Казахстане: в Генпрокуратуре привели полную хронологию событий
Минздрав РК о беспорядках: некоторые пострадавшие не понимали государственный и русский языки
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив