Свыше 1800 рабочих задействовано в снегоуборочных работах в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На уборку снега в Нур-Султане вышло более 1 800 дорожных рабочих, также задействовано свыше 1 000 единиц спецтехники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Коммунальные службы столицы продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки.

За ночь с 14 на 15 января из столицы вывезли 22 839 кубометров снега, для чего на снежные полигоны совершено 1 680 рейсов.

Всего за зимний период из Нур-Султана вывезли почти 2 млн кубометров снега.

15 января в работах по очистке улиц от снега в столице задействовано более 1 000 единиц спецтехники и свыше 1 800 дорожных рабочих.

В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д.

Напомним, штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 11 областях страны.