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Свыше 1800 преступлений полицейские раскрыли за сутки

Автор:  
Арайлым Мұрат
20 Февраля 2023, 11:32
Свыше 1800 преступлений полицейские раскрыли за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве внутренних дел РК проинформировали о криминогенной обстановке в стране. Полицейские в течение суток раскрыли свыше 1 800 преступлений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 2 893 преступления, 1 825 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыты «по горячим следам» четыре убийства, два умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, один разбой, раскрыто 33 грабежа, 455 краж чужого имущества», - сказала на брифинге представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

На днях сотрудниками полиции совместно с сотрудниками ГУ «Охотзоопром» задержан 34-летний житель Мугалжарского района. При досмотре у сельчанина полицейские в рюкзаке обнаружили 76 сайгачьих рогов.

Также сообщалось, что на крыше многоэтажки в ЗКО была обнаружена нарколаборатория.


Борьба с преступностью   Происшествия   МВД РК   Борьба с наркотиками  
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