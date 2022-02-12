Свыше 1800 дорожных рабочих задействовано в снегоуборочных работах в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня на уборку снега в Нур-Султане вышло более 1 800 дорожных рабочих, также задействовано около 1 000 единиц спецтехники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Коммунальные службы столицы продолжают работу в усиленном круглосуточном режиме с интенсификацией в вечернее и ночное время, а также корректировкой маршрутов снегоуборки.

Так, за ночь с 11 на 12 февраля из столицы вывезли 7 708 кубометров снега, для чего на снежные полигоны совершено 623 рейса.

Всего за зимний период из Нур-Султана вывезли почти 3 млн кубометров снега.

Сегодня, 12 февраля в работах по очистке улиц от снега в столице задействовано около 1 000 единиц спецтехники и свыше 1 800 дорожных рабочих.

В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д.

Напомним, по прогнозам РГП «Казгидромет» в эти и ближайшие дни в Нур-Султане выпадет большое количество снега, ожидается метель и порывистый ветер.