РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:17, 12 Май 2021 | GMT +6

    Свыше 180 млрд тенге поступило в виде взносов и отчислений за ОСМС в первом квартале 2021 года

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В виде взносов и отчислений за ОСМС в 1 квартале поступило 183 млрд тенге. Об этом на пресс-конференции в СЦК рассказал глава Фонда соцмедстрахования Болат Токежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В виде взносов и отчислений за ОСМС в 1 квартале поступило 183 млрд тенге. Наибольшую сумму поступлений составили взносы государства за льготников – свыше 95 млрд тенге, или 52 % от всех поступлений.

    «Таким образом, государство по-прежнему сохраняет свои социальные обязательства перед населением. Отчисления работодателей за своих работников в общей сумме оставили 44,4 млрд тенге, взносы работников – 35,2 млрд тенге. Доля взносов ИП, плательщиков ЕСП, самостоятельных плательщиков, работающим по договорам ГПХ, составила 5%», - сказал Болат Токежанов.

    Ранее он сообщил о том, сколько казахстанцев являются участниками Фонда социального медицинского страхования.

    Также на 1 апреля Фондом заключены договоры с 1363 поставщиками медицинских услуг, из них - 688 частных клиник.


    Теги:
    Здравоохранение
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:32
    В Усть-Каменогорске в жилом доме произошел пожар
    Сегодня, 20:25
    Сборная Казахстана завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете
    Сегодня, 20:18
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!