Свыше 180 млрд тенге поступило в виде взносов и отчислений за ОСМС в первом квартале 2021 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В виде взносов и отчислений за ОСМС в 1 квартале поступило 183 млрд тенге. Об этом на пресс-конференции в СЦК рассказал глава Фонда соцмедстрахования Болат Токежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В виде взносов и отчислений за ОСМС в 1 квартале поступило 183 млрд тенге. Наибольшую сумму поступлений составили взносы государства за льготников – свыше 95 млрд тенге, или 52 % от всех поступлений.

«Таким образом, государство по-прежнему сохраняет свои социальные обязательства перед населением. Отчисления работодателей за своих работников в общей сумме оставили 44,4 млрд тенге, взносы работников – 35,2 млрд тенге. Доля взносов ИП, плательщиков ЕСП, самостоятельных плательщиков, работающим по договорам ГПХ, составила 5%», - сказал Болат Токежанов.

Ранее он сообщил о том, сколько казахстанцев являются участниками Фонда социального медицинского страхования.

Также на 1 апреля Фондом заключены договоры с 1363 поставщиками медицинских услуг, из них - 688 частных клиник.