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Свыше 18 тысяч демонстрантов собрались на митинге в Брюсселе

Автор:  
Арнур Рахимбеков
23 Мая 2023, 14:51
Свыше 18 тысяч демонстрантов собрались на митинге в Брюсселе Фото: vrt.be

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В понедельник более 18 тысяч демонстрантов вышли на митинг за улучшение социальных условий и сохранение прав на забастовки, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным бельгийских СМИ, активисты христианских, либеральных и социалистических профсоюзов вышли на улицы Брюсселя в знак ухудшения социальных условий трудящихся и «размывания» их прав на забастовки.

Демонстрация началась с выступлений профсоюзных лидеров недалеко от Северного железнодорожного вокзала Брюсселя. Далее митингующие прошли мимо зданий Федерации работодателей Бельгии (VBO), здания Брюссельского суда. Шествие завершилось у Южного железнодорожного вокзала бельгийской столицы.

Профсоюзы заявляют, что посягательства на права трудящихся на забастовку в форме преследования судебными приставами, полицией, неприемлемы.

В начале марта текущего года сеть местных супермаркетов Delhaize объявила, что намерена предоставить франшизу всем из 128 магазинов, которыми в настоящее время управляет компания. По этому случаю в магазинах Delhaize прошли забастовки персонала, а часть служащих начала блокировать распределительные центры.

В связи с массовыми митингами движение общественного транспорта в столице Бельгии в понедельник было частично блокировано.


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