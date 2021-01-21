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Свыше 18 тысяч человек пересекли границу с РФ в Атырауской области в период карантина

Автор:  
Виктор Сутягин
21 Января 2021, 03:33
Свыше 18 тысяч человек пересекли границу с РФ в Атырауской области в период карантина

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырауской области границу с РФ через пограничный переход «Курмангазы» с момента введения ограничений из-за коронавируса весной прошлого года пересекли 18526 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса, только за сутки пограничный пункт пропуска «Курмангазы» пересекли 82 гражданина Казахстана. Их них пешком 17 человек, а 65 - на машинах, в первую очередь перевозящих продукты.

В месте пропуска круглосуточно проводится ПЦР-тестирование.

С момента введения ограничений в Атыраускую область прибыли 18 526 человек, проведено 2 128 ПЦР-обследований, выявлено 9 инфицированных.

В карантинные стационары для ПЦР-обследования помещены 273 гражданина РК, в страну не допущены 246 нерезидентов Казахстана.


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