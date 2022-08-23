ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Свыше 18 тонн алкоголя изъяли полицейские Петропавловска с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Снизить вероятность совершения преступлений в состоянии алкогольного опьянения — цель работы полиции по соблюдению законодательства в сфере оборота алкогольной продукции. Участковые инспекторы регулярно проводят рейдовые мероприятия, отрабатывают сигналы от населения.

В одном из магазинов города Петропавловска был выявлен факт продажи алкоголя покупателю моложе 21 года. Полицейские собрали материал по части 1 статьи 200 КоАП РК. Постановлением суда владельца магазина оштрафовали в размере 122 тыс. 520 тенге с приостановлением действия лицензии на 1 месяц.

«Реализация спиртного лицам, не достигшим 21 года, запрещена. С начала года в областном центре выявлено 23 таких факта. Напоминаем, что не разрешается продавать крепкие алкогольные напитки после 21 часа. Важно понимать, что злоупотребление алкоголем создает условия для дебошей, хулиганств, нанесения телесных повреждений и других нарушений законности. С января за продажу спиртного без соответствующей лицензии в городе привлечено к ответственности 55 человек», — сообщил начальник отдела МПС УП города Петропавловска Рустам Садулов.

Особое внимание уделяется пресечению фактов реализации безакцизной спиртосодержащей продукции. Ее качество никем не гарантировано, она может представлять опасность для здоровья людей.

В ходе одной из отработок сотрудники городской полиции совместно с департаментом экономических расследований выявили склад, из которого было изъято свыше 13 тонн 105 литров спирта в емкостях по пять литров и бочках по одному кубическому метру. Собранный материал передан для принятия решения в ДЭР.

Всего с начала года петропавловские полицейские изъяли из оборота свыше 18 тонн нелицензированной алкогольной продукции.

Фото: polisia.kz







