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    21:04, 22 Август 2022 | GMT +6

    Свыше 18 тонн алкоголя изъяли полицейские Петропавловска с начала года

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Свыше 18 тонн алкоголя изъяли полицейские Петропавловска с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Снизить вероятность совершения преступлений в состоянии алкогольного опьянения — цель работы полиции по соблюдению законодательства в сфере оборота алкогольной продукции. Участковые инспекторы регулярно проводят рейдовые мероприятия, отрабатывают сигналы от населения.

    В одном из магазинов города Петропавловска был выявлен факт продажи алкоголя покупателю моложе 21 года. Полицейские собрали материал по части 1 статьи 200 КоАП РК. Постановлением суда владельца магазина оштрафовали в размере 122 тыс. 520 тенге с приостановлением действия лицензии на 1 месяц.

    «Реализация спиртного лицам, не достигшим 21 года, запрещена. С начала года в областном центре выявлено 23 таких факта. Напоминаем, что не разрешается продавать крепкие алкогольные напитки после 21 часа. Важно понимать, что злоупотребление алкоголем создает условия для дебошей, хулиганств, нанесения телесных повреждений и других нарушений законности. С января за продажу спиртного без соответствующей лицензии в городе привлечено к ответственности 55 человек», — сообщил начальник отдела МПС УП города Петропавловска Рустам Садулов.

    Особое внимание уделяется пресечению фактов реализации безакцизной спиртосодержащей продукции. Ее качество никем не гарантировано, она может представлять опасность для здоровья людей.

    В ходе одной из отработок сотрудники городской полиции совместно с департаментом экономических расследований выявили склад, из которого было изъято свыше 13 тонн 105 литров спирта в емкостях по пять литров и бочках по одному кубическому метру. Собранный материал передан для принятия решения в ДЭР.

    Всего с начала года петропавловские полицейские изъяли из оборота свыше 18 тонн нелицензированной алкогольной продукции.


    Фото: polisia.kz




    Теги:
    Северо-Казахстанская область Петропавловск Правоохранительные органы
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