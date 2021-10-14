Свыше 18 млн доз вакцин было поставлено в Казахстан с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Ержан Байтанаев рассказал о ходе вакцинации населения против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день по республике продолжается работа по организации и проведению вакцинации против коронавирусной инфекции. С февраля 2021 года в регионы было доставлено свыше 18,5 млн доз вакцин, среди них 9,4 млн доз первого компонента и 9,1 млн доз второго компонента. Пока по республике первым компонентом привились 7 884 798 человек, то есть охвачено 79,1% подлежащего вакцинации контингента, вторым компонентов привились 6 942 756 человек (69,6%)», - сказал Ержан Байтанаев.

По его словам, Министерство здравоохранения РК с местными исполнительными органами и заинтересованными государственными органами одобрило и приняло комплексный план по иммунизации населения против коронавирусной инфекции. План охватывает работы по организации процесса вакцинации, изучения международного опыта, цифровизации учета профилактических прививок и коммуникационные работы по разъяснению важности вакцинации.

«Комплексный план был утвержден протоколом от 9 февраля 2021 года Межведомственной комиссией по недопущению выявления и распространения коронавирусной инфекции на территории РК. На сегодняшний день выполнены все пункты комплексного плана. Сегодня Казахстан занимает второе место среди стран СНГ по охвату населения вакцинацией и расположился на 42 месте среди всех стран мира. 9,9 млн населения нашей страны доступны пять видов вакцин. Всемирная организация здравоохранения до конца года предлагает привить свыше 40 % граждан, а в 2022 году охватить вакцинацией 70 % населения», - добавил Е. Байтанаев.