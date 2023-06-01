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Свыше 175 млн тенге задолжали своим детям неплательщики алиментов

Автор:  
Олеся Жуковень
1 Июня 2023, 21:30
Свыше 175 млн тенге задолжали своим детям неплательщики алиментов

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области алименты получают более восьми тысяч несовершеннолетних, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областной прокуратуры, с 2021 года общая задолженность по алиментам снизилась с 1,1 млрд тенге до 175,4 млн тенге.

«Воспитание и содержание детей являются естественным правом и обязанностью родителей. Государственные органы должны принять все меры для трудоустройства должников. К гражданам, которые сознательно не желают выплачивать алименты своим детям и уклоняются от этого, принимаются меры вплоть до привлечения к уголовной ответственности», - отметили в прокуратуре.

В этом году к административной ответственности привлекли 56 североказахстанцев, задолжавших алименты. Из них к 31 применили арест, 25 понесли наказание в виде административного штрафа. К уголовной ответственности привлекли четырех злостных алиментщиков.

«Дети являются наиболее уязвимой и незащищенной частью нашего общества. Работа по соблюдению их прав находится на особом контроле и требует эффективного взаимодействия всех государственных и уполномоченных органов», - добавили в прокуратуре.


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