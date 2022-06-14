14 Июня 2022 21:25

Свыше 1700 ссылок с признаками финпирамид заблокировали с начала года в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За последние полтора месяца Агентство РК по финансовому мониторингу заблокировало 1246 ссылок с признаками финансовых пирамид, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Агентством по финансовому мониторингу на постоянной основе проводится мониторинг мессенджеров и социальных сетей. Также активизирована работа по блокировке сайтов и аккаунтов. С начала года были заблокированы 1 704 ссылок с признаками финансовых пирамид. Из них 1246 ссылок заблокированы только за последние полтора месяца», - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу на официальный запрос МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что свыше 27 млрд тенге привлекли казахстанцы в финансовые пирамиды.

Департаментами экономических расследований по Акмолинской и Жамбылской областями осуществляются досудебные расследования по статье 217 Уголовного кодекса РК «Создание и руководство финансовыми пирамидами» по фактам привлечения денег вкладчиков от имени компании Qnet.

По информации МВД РК, 14 человек содержатся под стражей за создание финпирамид.

Блогерам и вайнерам будет грозить уголовная ответственность за рекламу финансовых пирамид в РК.