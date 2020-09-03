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Свыше 1700 нарушений масочного режима выявили камеры в алматинских автобусах

3 Сентября 2020 14:36
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Свыше 1700 нарушений масочного режима выявили камеры в алматинских автобусах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Свыше 1700 нарушений масочного режима выявили камеры, установленные в алматинских автобусах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В августе в Алматы стартовал пилотный проект по контролю масочного режима в общественном транспорте камерами видеонаблюдения. Было установлено 8 камер в 4 автобусах на 2 маршрутах №120 и №63.

«Было зафиксировано 1773 нарушения. Пассажиры не соблюдали масочный режим. 1106 человек были без маски и 667 человек надели маски неправильно», - сказал на брифинге руководитель Управления городской мобильности Алматы Ерлан Адилов.

Были наказаны трое водителей автобусов. Они получили выговор.

Напомним, ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев говорил о запуске проекта по контролю масочного режима в автобусах Алматы.


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#Алматы   #Транспорт   #Коронавирус  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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