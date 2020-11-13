+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 0 °С
USD 428.99 EUR 506.51
RUB 5.58 CNY 64.81
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Свыше 17 тысяч кубометров снега вывезли из Нур-Султана за ночь

13 Ноября 2020 11:54
Поделиться:
Свыше 17 тысяч кубометров снега вывезли из Нур-Султана за ночь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столицу Казахстана в четверг накрыло снегом. Как сообщили в пресс-службе акимата Нур-Султана, в ночь с 12 на 13 ноября было вывезено свыше 17 тысяч кубометров снега, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
В Алматы за ночь выпало семь сантиметров снега
100 ДТП за день снегопада случилось в Нур-Султане Снег, туман, гололед: шторм объявлен в восьми областях Казахстана Более 200 единиц спецтехники подготовили  для зимней уборки Кокшетау

«Согласно информации Казгидромета, 12 ноября 2020 года выпало 7 мм снега при месячной норме 28 мм. В ночь с 12 на 13 ноября было вывезено 17 555 кубометров снега», - проинформировали в пресс-службе акимата города Нур-Султана.

13 ноября задействовано свыше 960 единиц специальной техники и более 1800 дорожных рабочих.

На фоне обильного снегопада в течение вчерашнего дня на территории столицы было зарегистрировано 100 происшествий, что составило рост ДТП на 40%.

В связи с этим, в столичном департаменте по чрезвычайным ситуациям напомнили о правилах поведения при гололеде. Чтобы уменьшить риск падения необходимо соблюдать следующие правила: подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков. Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и тем более не бегите. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью. Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах – это увеличивает вероятность падения. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив