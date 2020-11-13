Свыше 17 тысяч кубометров снега вывезли из Нур-Султана за ночь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столицу Казахстана в четверг накрыло снегом. Как сообщили в пресс-службе акимата Нур-Султана, в ночь с 12 на 13 ноября было вывезено свыше 17 тысяч кубометров снега, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно информации Казгидромета, 12 ноября 2020 года выпало 7 мм снега при месячной норме 28 мм. В ночь с 12 на 13 ноября было вывезено 17 555 кубометров снега», - проинформировали в пресс-службе акимата города Нур-Султана.

13 ноября задействовано свыше 960 единиц специальной техники и более 1800 дорожных рабочих.

На фоне обильного снегопада в течение вчерашнего дня на территории столицы было зарегистрировано 100 происшествий, что составило рост ДТП на 40%.

В связи с этим, в столичном департаменте по чрезвычайным ситуациям напомнили о правилах поведения при гололеде. Чтобы уменьшить риск падения необходимо соблюдать следующие правила: подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков. Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и тем более не бегите. Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью. Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах – это увеличивает вероятность падения. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.