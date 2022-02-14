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Свыше 17 тысяч кубометров снега убрали с железной дороги в ряде регионов РК

14 Февраля 2022 16:28
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Свыше 17 тысяч кубометров снега убрали с железной дороги в ряде регионов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с неблагоприятными погодными условиями в ряде регионов Казахстана на железной дороге ведется круглосуточное дежурство оперативных служб, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

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«Под усиленным контролем находятся состояние пути, контактная сеть и техника. С 12 по 13 февраля с железнодорожных путей было убрано свыше 17 тысяч кубометров снега. Основные работы по уборке снега велись на территориях Актюбинского, Костанайского и Акмолинского отделений магистральной сети. Для оперативной очистки железнодорожного полотна было выведено 90 единиц снегоуборочной и снегоочистительной техники. Очищено 6086 км пути. Дополнительно для расчистки сопутствующей инфраструктуры были привлечены более 4 тысяч железнодорожников», - говорится в сообщении компании.

В условиях снегопада и метели предпринятые меры обеспечили бесперебойную работу железнодорожного транспорта.

Напомним, свыше трех млн кубометров снега вывезли из Нур-Султана за последние дни.

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#КТЖ   #Транспорт   #Погода   #Природа  
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