Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правоохранительные органы

Свыше 1600 преступлений раскрыли полицейские в течение суток

26 Декабря 2022, 12:03
Свыше 1600 преступлений раскрыли полицейские в течение суток

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сотрудники полиции в течение суток раскрыли свыше 1600 преступлений. Об этом сообщила представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 2754 преступления, 1670 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто по горячим следам 8 убийств, 1 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, 1 разбой, раскрыты 40 грабежей, 376 краж чужого имущества», - сказала на онлайн-брифинге Шугыла Турлыбек.

Ранее в Министерстве внутренних дел РК сообщили о миграционной ситуации в стране. По информации ведомства, в страну в этом году въехали более 5 млн иностранцев.


Новости по теме
Грант в вузе за миллион тенге пообещала мошенница жительнице Туркестанской области
Безвозмездный грант обещала аферистка жительнице Шымкента
Перевод на другой факультет за 550 тысяч тенге обещала мошенница жительнице Шымкента
Теги:
Читайте также
Более 5 миллионов иностранцев въехали в Казахстан в этом году
Казахстанцев просят соблюдать правила использования пиротехники
75 фактов незаконной реализации пиротехнических изделий установили в Казахстане
Праворульные машины будут внесены в разовую легализацию – МВД
Грант в вузе за миллион тенге пообещала мошенница жительнице Туркестанской области
Безвозмездный грант обещала аферистка жительнице Шымкента
Сплошное видеонаблюдение внедряется в СИЗО и колониях Карагандинской области
Смертельное ДТП произошло в Кызылординской области
Новости партнеров
Популярное
1 Стала известна судьба подаренного Головкиным Мурате казахского чапана
2 Шоу к 50-летию Медеу: Известная фигуристка исполнила номер под песню Димаша Кудайбергена
3 Учителя, врачи, спортсмены, военные – фотовыставка «Лица нашего города» в Таразе
4 Столичные врачи спасли девушку, которая едва не погибла после удаления зуба
5 Чемпионат мира по шахматам официально стартовал в Алматы

Лента новостей