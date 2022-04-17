Свыше 1600 объектов придорожного сервиса расположены вдоль дорог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день вдоль автомобильных дорог республиканского значения расположены 1 660 объектов придорожного сервиса, из них 1 100 единиц или 66% соответствуют требованиям Национального стандарта. Об этом заявил председатель правления АО «Kazakh Tourism» Талгат Аманбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для стимулирования строительства объектов придорожного сервиса и санитарно-гигиенических узлов с 1 января 2022 года внедряются системные меры господдержки предпринимателей. Это: возмещение 10% затрат предпринимателей по строительству объектов придорожного сервиса, субсидирование на содержание туалетов на туробъектах в размере 83 300 тенге в месяц. По данным АО «НК «ҚазАвтоЖол» касательно реализации Государственной программы развития туристской отрасли в части развития придорожной инфраструктуры ведется следующая работа. На сегодняшний день вдоль автомобильных дорог республиканского значения расположены 1 660 объектов придорожного сервиса, из них 1 100 единиц или 66% соответствуют требованиям Национального стандарта СТ РК 2476-20104», - отметил глава национальной компании «Kazakh Tourism».

По словам спикера, наблюдается положительная тенденция по приведению объектов сервиса в соответствие Национальному стандарту. За период с начала 2021 года количество объектов придорожного сервиса выросло на 8%.

«За период 2021 года было введено в эксплуатацию 72 ОПС (объектов придорожного сервиса) и СГУ (санитарно-гигиенические узлы) из них: 31 автозаправочных станций (АЗС), 2 кемпинга, 3 гостиничных комплекса, 20 пунктов питания, 3 санитарно-гигиенических узла (СГУ) за счет реконструкции автодорог и 13 СГУ за счет частных инвесторов и других источников. С 2019 года финансированием обеспечено 97 проектов на сумму 140,4 млрд тенге. В 2021 году профинансированы 50 проектов на сумму 63,5 млрд тенге, в 2022 году – 22 проекта на сумму 14,2 млрд тенге, местными исполнительными органами продолжается проработка с центральными госорганами для финансирования на текущий год. Завершены строительно-монтажные работы по 47 проектам. Выделенные средства позволят осуществить развитие дорожно-транспортной и инженерной инфраструктуры в ТОП-10, в том числе 573,7 км автодорог; 321,4 км водоотведения/канализации; 291,3 км водоснабжения; 108,6 км электроснабжения и другие проекты», - отметил спикер.