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Свыше 1600 ДТП произошло с участием несовершеннолетних в Казахстане

16 Августа 2021 11:43
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Свыше 1600 ДТП произошло с участием несовершеннолетних в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев на онлайн-брифинге рассказал о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. По его словам, на дорогах страны с участием несовершеннолетних зарегистрировано свыше 1600 ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«11 августа на заседании Правительства Премьер-Министр Республики Казахстан подчеркнул важность обеспечения безопасности детей перед началом учебного года. При этом, вопрос обеспечения детской безопасности на дорогах продолжает оставаться одним из актуальных в стране. В период пандемии и социальной изоляции населения, когда большинство школьников были переведены на удаленный формат с сокращенной программой обучения, снизился и объем образовательной и праворазъяснительной работы среди подрастающего поколения», - пояснил Жандос Мураталиев.

Кроме того, по его словам, необходимо учитывать, что дети являются не только пассажирами, но и пешеходами. При этом, основными причинами ДТП по вине пешеходов являются: переход проезжей части в неустановленном месте, переход на запрещающий сигнал светофора, переход перед близко идущим транспортом.

Так, по вине несовершеннолетних за 7 месяцев текущего года было зарегистрировано свыше 60 ДТП, где погибло 5, и 70 несовершеннолетних получили различные травмы.

В целом, за отчетный период на дорогах страны с участием несовершеннолетних зарегистрировано 1 621 ДТП, в которых погибли 90 детей, травмированы 1860.


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#ДТП   #МВД РК   #Дороги  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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