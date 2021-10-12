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    13:21, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Свыше 1600 астанчан скончались от коронавируса с начала года

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Свыше 1600 человек скончались от коронавируса с начала 2021 года в Нур-Султане. Об этом сообщил руководитель управления общественного здравоохранения столицы Тимур Муратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала пандемии в марте по сегодняшний день в городе в прошлом году скончалось от коронавируса 652 человека, у которых подтвержден диагноз ПЦР-тестом. За девять месяцев текущего года 1681 человек скончались от коронавируса. Нет умерших детей с диагнозом коронавирус, у них были сопутствующие заболевания. Также среди погибших есть две беременных», - рассказал Тимур Муратов.

    Ранее сообщалось, что более 68 % горожан из подлежащего контингента привились от коронавируса.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана
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