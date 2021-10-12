Свыше 1600 астанчан скончались от коронавируса с начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Свыше 1600 человек скончались от коронавируса с начала 2021 года в Нур-Султане. Об этом сообщил руководитель управления общественного здравоохранения столицы Тимур Муратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала пандемии в марте по сегодняшний день в городе в прошлом году скончалось от коронавируса 652 человека, у которых подтвержден диагноз ПЦР-тестом. За девять месяцев текущего года 1681 человек скончались от коронавируса. Нет умерших детей с диагнозом коронавирус, у них были сопутствующие заболевания. Также среди погибших есть две беременных», - рассказал Тимур Муратов.

Ранее сообщалось, что более 68 % горожан из подлежащего контингента привились от коронавируса.