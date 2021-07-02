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    14:14, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Свыше 160 проектов предпринимателей Алматы получили поддержку на 510 млн тенге

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На пресс-конференции Региональной службы коммуникаций руководитель управления предпринимательства и инвестиций Алматы Еркебулан Оразалин сообщил о мерах поддержки начинающих бизнесменов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Алматы действует несколько программ по поддержке предпринимателей. По третьему направлению «Дорожной карты бизнеса-2025» начинающим бизнесменам предоставляются инновационные гранты на безвозмездной основе в сумме до 5 миллионов тенге.

    «На сегодня поддержан 161 проект на 510 млн тенге, из них в 106 проектах на сумму 326 млн тенге участвуют социально уязвимые слои населения и многодетные матери», - отметил Еркебулан Оразалин.

    Всестороннюю поддержку начинающим предпринимателям в разработке бизнес-планов и сопровождении проектов оказывает Центр предпринимательства Qolday.

    Также запущена бесплатная образовательная программа обучения и акселерации «Almaty Business-2021». По словам Еркебулана Оразалина, программа акселерации - это реальная возможность для МСБ увидеть свой бизнес глазами экспертов, найти в нем слабые места, разработать план развития и увеличить продажи и прибыль.

    «За 8 недель работы с экспертами предприниматель через обучение, менторство и экспертную поддержку может определить точки роста и пути повышения эффективности своего бизнеса. Охват составит более 1 тысячи действующих предпринимателей в 7 отраслевых направлениях, в том числе в сфере услуг и отдельных видах промышленности», - рассказал о проекте руководитель управления предпринимательства и инвестиций.

    Отметим, в настоящее время более 45% экономики города формируется частным бизнесом. 6 из 10 алматинцев заняты в малом и среднем бизнесе, каждое шестое предприятие Казахстана открыто в Алматы.


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