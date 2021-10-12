ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Свыше 160 кг наркотиков изъяли у жителя Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

2 октября в ходе проведения республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Қарасора-2021» сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области в предпесковой зоне в 100 км от Шуского района в момент заготовки наркотических средств задержан 27-летний местный житель. При осмотре близлежащей территории у вышеуказанного молодого мужчины изъято растение каннабиса весом 60 кг 440 грамм.

Также, при проведении оперативно-розыскных мероприятий у наркодельца из схрона изъято 10 мешков высушенной марихуаны общим весом 103 кг 240 грамм, которые подозреваемый заготовил и спрятал в летний период для дальнейшей поставки в северные регионы страны.

Задержанный дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания города Шу.

Начато досудебное расследование по статье 296 части 4 УК РК «Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере». Санкцией данной статьи предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. В настоящее время решается вопрос о переквалификации уголовного деяния на статью 297 части 3 УК РК «Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере». Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Вместе с тем, с начала текущего года сотрудниками УПН ДП Жамбылской области из незаконного оборота изъято свыше 3 тонн 293 кг различных наркотических средств, из них: героина – 800 грамм, гашиша – 103 кг, марихуаны – более 3 тонн. Кроме того, путем вспахивания, скашивания и сжигания на территории около 550 га в Жамбылской области уничтожено более 40 тонн дикорастущей конопли.