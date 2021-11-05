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Свыше 160 инфицированных коронавирусом за сутки выявили в СКО

5 Ноября 2021 14:14
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Свыше 160 инфицированных коронавирусом за сутки выявили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжается рост ежесуточного числа новых случаев инфицирования коронавирусом. За минувшие сутки в регионе выявили 163 инфицированных – второе место среди всех регионов страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Арман Кушбасов сообщил, что за последние две недели заболеваемость выросла на 6,4% - с 1 999 до 2 128 случаев. При этом 96,7% приходится на долю эпидемиологических показаний – это ОРВИ и пневмонии, контактные.

За две недели в Тайыншинском районе заболеваемость возросла в 1,5 раза, Айыртауском – в 1,1 раза, в Петропавловске – в 1,4 раза.

Репродуктивное число превышает единицу. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения 201,7. Больше месяца область по распространению коронавируса находится в «красной» зоне.

«Продолжается вакцинация. Напомню, что до конца года необходимо привить 370 тысяч человек. На сегодняшний день первый компоненты вакцины получили 253 129 человек, полный курс вакцинации прошли 235 978. В ближайшие две недели поступит Pfizer. Вакцину смогут получить беременные женщины на 16-37 неделе, кормящие женщины – через 42 дня после родов, подростки в возрасте 12-17 лет. Это мРНК-вакцина, не содержит вируса и не может вызвать инфекцию. Вакцинация подростков – добровольная и только с письменного согласия родителей», - сказал А. Кушбасов.

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#Северо-Казахстанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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