Свыше 160 фактов незаконной ловли рыбы выявлено в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Свыше 160 фактов незаконной ловли рыбы зарегистрировано в Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Согласно указанию МВД РК с 1 апреля по 31 мая на территории Алматинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нерест», целью которой является профилактика и выявление незаконной добычи и оборота рыбы, а также рыбной продукции.

Подразделения природоохранной полиции и районные подразделения с начала отработки выявили 164 факта незаконной добычи и оборота рыбы. Было изъято 3014 килограмм рыбных ресурсов, девять лодок, 2800 метров сетей и иных преступных орудий лова. Ущерб, причиненный государству составил более 6,5 млн тенге.

В отношении правонарушителей составлены материалы. Сумма наложенного штрафа составляет 4,2 млн тенге.

«Департамент полиции Алматинской области просит любителей рыбной ловли с целью сохранения природного богатства воздержаться от рыболовства в определенный промежуток времени. Если вы стали свидетелем экологических правонарушений просим незамедлительно сообщить в полицию по номеру 102», – обратился старший инспектор по особым поручениям группы природоохранной полиции УМПС ДП Алматинской области Серик Байгозинов.