Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Карагандинская область

Свыше 16 тысяч рабочих мест будет создано в Карагандинской области

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
27 Апреля 2020, 14:13
Свыше 16 тысяч рабочих мест будет создано в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В рамках антикризисных мер безработным жителям Карагандинской области помогут найти работу. В антикризисную программу вошло более 600 проектов с созданием свыше 16 тысяч рабочих мест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

В регионе будут строить новые объекты и ремонтировать имеющиеся, благоустраивать населённые пункты, улучшать качество коммунальной сферы. Центры занятости уже начали набор желающих.

Реализацию Дорожной карты занятости обсудили на аппаратном совещании в режиме селектора.

- В рамках антикризисных мер согласован с отраслевыми министерствами перечень проектов для включения в Дорожную карту по развитию инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройству населённых пунктов. В неё вошли 625 проектов на сумму 63,7 млрд тенге с созданием 16 106 рабочих мест. Половина от этого количества будет трудоустроена через центры занятости, - доложила руководитель Управления координации занятости и социальных программ Асем Джунуспекова.

По её словам, по Дорожной карте запланировано строительство 33 объектов. Это школы, детские сады, спорткомплексы, сети водо- и теплоснабжения и другие.
Кроме того, будут отремонтированы 458 объектов социальной сферы, ЖКХ и инженерно-транспортной инфраструктуры. И ещё 134 проекта касаются благоустройства городов и посёлков.

В целом Дорожной картой занятости в области охватят 140 населённых пунктов, отметила Асем Джунуспекова. К примеру, в Сатпаеве построят Дворец школьников и детский сад, новую школу - в Жезказгане, в Нуринском и Жанааркинском районах появятся новые бассейны. Водопроводы будут строить в Сарани и пяти сельских районах. В Караганде запланировано строительство двух подстанций скорой помощи, теплосети к микрорайону «Панель-центр», две новые автодороги.

Рабочие, прибывшие из других регионов для работы на инфраструктурных проектах, получат подъёмные в размере 85 тысяч тенге (2 МЗП).
Центры занятости формируют списки из числа безработных.

По сведениям профильного управления, больше 4 000 человек уже изъявили желание трудоустроиться на инфраструктурные проекты. Специальности разные: бетонщики, каменщики, укладчики плитки, электрики, сварщики, бульдозеристы, электромонтажники, токари, штукатуры-маляры и др.

- Основная задача этой программы - рабочие места. Второе - улучшение инфраструктуры, создание более комфортных условий для наших жителей. Плюс огромная поддержка местного бизнеса, так как в условиях ЧП только карагандинские компании будут реализовывать эти проекты, - подчеркнул аким области Женис Касымбек.

Глава региона поручил до конца этой недели завершить все конкурсные процедуры, чтобы быстрее приступить к работе. И широко разъяснять возможности трудоустройства. Каждому, кто ищет работу, мы должны помочь, сказал аким Карагандинской области.


photo

photo


Карагандинская область   Занятость  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Мавзолей эпохи Золотой орды обнаружили недалеко от Астаны
Мавзолей эпохи Золотой орды обнаружили недалеко от Астаны
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
В Актобе открыли павильон для реализации продукции участников проекта «Ауыл аманаты»
В Актобе открыли павильон для реализации продукции участников проекта «Ауыл аманаты»
Обломки батискафа «Титан» доставили в Канаду
Обломки батискафа «Титан» доставили в Канаду
Массовое отравление произошло в Кентау: в больницу попали 39 человек
Массовое отравление произошло в Кентау: в больницу попали 39 человек
Казахстанец Александр Бублик впервые попал в список сеяных  Уимблдона
Казахстанец Александр Бублик впервые попал в список сеяных  Уимблдона
Какая погода будет в начале июля в Казахстане
Какая погода будет в начале июля в Казахстане
Как праздник Курбан-айт отметили в Атырау
Как праздник Курбан-айт отметили в Атырау
За кулисами медиаиндустрии: почему День работников СМИ не только для журналистов
За кулисами медиаиндустрии: почему День работников СМИ не только для журналистов