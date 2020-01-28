Свыше 16 тысяч казахстанцев отказались от вакцинации своих детей в 2019 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Казахстане свыше 16 тысяч человек отказались от вакцинации своих детей в 2019 году. Медики отмечают рост числа таких «отказников», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«16 998 человек на сегодняшний день по итогам 2019 года отказались от вакцинации своих детей. В первую очередь, это родители детей до одного года - порядка 65%. В последние годы уменьшается число отказывающихся по религиозным причинам. Если ранее данный показатель составлял в структуре всех отказов более 50%, на сегодняшний день доля отказывающихся по религиозным соображениям - это порядка 30% от всех отказывающихся», - сказала на пресс-конференции начальник отдела эпидемиологического мониторинга и оценки рисков «Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга», - Айнагуль Куатбаева.

При этом она отметила, что еще три года назад количество «отказников» было меньше – порядка 12 тысяч. Также люди отказываются от вакцинации из-за прочитанной ими негативной информации.