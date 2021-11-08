Свыше 16 млн тенге взыскано с должников в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Свыше 16 млн тенге взыскано с должников в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Восточно-Казахстанской области завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер». В ходе данного мероприятия сотрудниками административной полиции с привлечением представителей прокуратуры, частных судебных исполнителей проделана работа, направленная на взыскаемость административных штрафов, данная операция полицейскими области проводилась с 3 по 5 ноября. За три дня совместно с сотрудниками исполнительного производства взыскано более 16 млн тенге. За не исполненные штрафы на специализированные стоянки водворено 126 автомобилей.

«Так, 4 ноября стражами правопорядка в областном центре была остановлена машина «Mercedes S 280» под управлением 38-летнего жителя города Усть-Каменогорска, у которого на момент проверки выявлено 18 не оплаченных предписаний, зафиксированных в автоматическом режиме аппаратно-программным комплексом «Сергек» на общую сумму 354 195 тенге. Все нарушения совершены по статье 592 КоАП РК «Превышение установленной скорости движения». В связи с этим, машина должника до полного погашения штрафов водворена на специализированную стоянку», – рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

В соответствии со статьей 811 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, граждане имеют право оплатить штраф в размере 50% в течение 7 рабочих дней. В случае неиспользования данного права, есть возможность в добровольном порядке оплатить полную сумму штрафа не позднее 30 суток. После истечения срока добровольного погашения штрафа, постановление о наложении штрафа для принудительного исполнения направляется частным судебным исполнителям либо по месту заработка правонарушителя.