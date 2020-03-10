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Свыше 16,5 тысячи заявок на 189 млрд тенге одобрено по программе «7-20-25»
10 Марта 2020 17:33
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В рамках программы «7-20-25» принято 27 940 заявок на предоставление займа, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В рамках реализации программы «7-20-25» на 5 марта 2020 года принято 27 940 заявок на получение займа на сумму 317,2 млрд тенге. Из них одобрено 16 506 заявок на предоставление займа на сумму 189,2 млрд тенге», - сообщили в пресс-службе Нацбанка РК.
Напомним, жилье по программе «7-20-25» могут получить граждане Казахстана, имеющие постоянный доход и не имеющие собственного жилья на момент подачи заявления. Ставка вознаграждения по программе составляет 7% в год. Первоначальный взнос по ипотечным кредитам - от 20%. Срок займа - до 25 лет.
Ключевые слова: Нацбанк Казахстана, Банки, Жилье, Пять социальных инициатив, Общество,
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