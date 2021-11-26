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Свыше 16,5 тыс грузовиков снега вывезли в Нур-Султане

26 Ноября 2021 20:23
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Свыше 16,5 тыс грузовиков снега вывезли в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане в усиленном режиме ведутся работы по уборке снега. Ежедневно в уборке снега задействовано более двух тысяч единиц спецтехники, порядка 1 900 дорожных рабочих, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

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Всего за сутки из города на снежные полигоны вывезено около 35 тысяч кубометров снега. Это более 2,5 тыс рейсов КамАЗов за сутки. Всего совершено более 16,5 тыс рейсов на снежные полигоны.

Всего в городе четыре снежных полигона, в резерве – еще шесть снежных полигонов. На снежных полигонах установлена современная система круглосуточного видеонаблюдения и контроля. Система позволяет фиксировать госномер спецтехники на въезде и выезде, время и дату заезда. Это дает возможность учета объема и содержимого груза.

Таким образом, должный контроль работы полигона даеет возможность дисциплинирования подрядных организаций, связанных с санитарной очисткой района и исключить человеческий фактор при фиксации рейсов.

Стоит отметить, что с начала зимнего периода коммунальные службы города продолжают работать в усиленном круглосуточном режиме. В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к соцобъектам и т.д.

Ранее сообщалось, что почти 35 тысяч кубометров снега вывезли из столицы за сутки


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#Нур-Султан   #Общество  
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