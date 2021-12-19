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Свыше 150 рожденных в День Независимости малышей получили подарки в Нур-Султане

19 Декабря 2021 11:30
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Свыше 150 рожденных в День Независимости малышей получили подарки в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан новорожденные, появившиеся на свет 16 и 17 декабря, получили подарочные baby-боксы «Сүйінші» от имени Главы государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

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За два дня 16 и 17 декабря в Нур-Султане на свет появились более 150 малышей. В подарочный набор «Сүйінші» входят памятная монета «Тәуелсіз Қазақстанға 30 жыл», свидетельство о рождении, брошюры с информацией для молодых родителей, различные принадлежности и средства гигиены для новорожденного.

На дом упакованы свыше 100 подарочных наборов, остальные боксы переданы в «Казпочту» для доставки.

«Наша дочь родилась 16 декабря, в день 30-летия Независимости страны. Для нас это долгожданный первый ребенок в семье. Теперь в эту дату мы будем всегда отмечать два праздника. Спасибо за внимание и заботу. Было неожиданно и очень приятно получить такой подарок», - поблагодарила новоиспеченная мама Алина.

Акция проводится в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан и поддержки материнства и детства.



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#Нур-Султан   #Общество   #30 лет Независимости  
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