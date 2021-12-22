Свыше 150 проектов планируется реализовать в РК в сфере топливно-энергетического комплекса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Свыше 150 проектов планируется реализовать в сфере топливно-энергетического комплекса. Об этом рассказал министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В целом в сфере топливно-энергетического комплекса планируется реализовать 157 проектов на общую сумму 29,8 трлн тенге. Министерством будут приложены все усилия для выполнения намеченных планов и достижения целей в рамках взятых обязательств. На сегодня министерством подготовлен проект Концепции топливно-энергетического комплекса страны до 2030 года, который предусматривает все озвученные подходы развития», - сказал на заседании Правительства министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев.
Ранее сообщалось, что к 2030 году ожидается увеличение доли возобновляемых источников энергии до 15%.
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