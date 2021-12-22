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Свыше 150 проектов планируется реализовать в РК в сфере топливно-энергетического комплекса

22 Декабря 2021 11:35
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Свыше 150 проектов планируется реализовать в РК в сфере топливно-энергетического комплекса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Свыше 150 проектов планируется реализовать в сфере топливно-энергетического комплекса. Об этом рассказал министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целом в сфере топливно-энергетического комплекса планируется реализовать 157 проектов на общую сумму 29,8 трлн тенге. Министерством будут приложены все усилия для выполнения намеченных планов и достижения целей в рамках взятых обязательств. На сегодня министерством подготовлен проект Концепции топливно-энергетического комплекса страны до 2030 года, который предусматривает все озвученные подходы развития», - сказал на заседании Правительства министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев.

Ранее сообщалось, что к 2030 году ожидается увеличение доли возобновляемых источников энергии до 15%.

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#Правительство РК   #Энергетика   #Промышленность   #Минэнерго РК   #Топливо  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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