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Свыше 150 новых случаев коронавируса ежедневно регистрируется в последние три дня в столице

17 Июня 2020 14:55
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Свыше 150 новых случаев коронавируса ежедневно регистрируется в последние три дня в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Сауле Кисикова констатировала ухудшение эпидемиологической ситуации в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В настоящее время в столице ухудшилась эпидемиологическая ситуация. На 17 июня 2020 года в городе Нур-Султане зарегистрирован 2 951 случай КВИ. Количество инфицированных растет. Колоссальная нагрузка на врачей, медицинских сестер, работников, задействованных в борьбе с КВИ. Медработники уже третий месяц работают в усиленном режиме, работают на износ. Последние три дня ежедневно регистрируется в среднем свыше 150 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 50% бессимптомные», - сказала Сауле Кисикова в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

Спикер добавила, что в городе увеличилось количество обращений в скорую медицинскую помощь в 3,5 раза, достигнув 3 700 обращений за прошедшие сутки.

«Обслужено более 2 тысяч вызовов с увеличением в два раза. Количество вызовов только с клиникой коронавирусной инфекции увеличилось за прошедшие сутки и достигло 427, то есть увеличение в 8 раз», - резюмировала Сауле Кисикова.


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#Нур-Султан   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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