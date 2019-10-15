Свыше 150 лишенных прав пьяных водителей задержали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Свыше 150 пьяных водителей задержали с начала года полицейские в Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала текущего года полицейскими задержано более 150 пьяных водителей, лишенных водительского удостоверения», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Такое нарушение, по словам полицейских, наказываются штрафом в размере до 200 месячных расчётных показателей (505 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток. Нарушителя могут лишить права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на 3 года.

«13 октября при проведении рейдовых мероприятий экибастузскими сотрудниками дорожно-патрульной полиции на пересечении улиц Сутжанова - Амангельды была остановлена машина марки «Nissan Primera» под управлением 24-летнего жителя города горняков. От автовладельца исходил запах алкоголя, и он был направлен на медицинское освидетельствование. Как стало известно из заключения экспертизы, у мужчины установлено алкогольное опьянение средней степени», - отметили в полиции.

А при проведении дальнейшей проверки было выявлено, что задержанный водитель пьяным за руль садился неоднократно. В марте 2018 года решением суда он вообще был лишён права управления на 5 лет.

«В этот же день актогайскими полицейскими выявлен аналогичный факт на автодороге Ленинский - Иртышск. Дорожные полицейские задержали 48-летнего местного жителя, управлявшего автомашиной «ВАЗ-21099» в состоянии алкогольного опьянения, будучи уже лишённым права управления транспортными средствами», - добавили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Сейчас в отношении нарушителей проводят досудебное расследование по части 1 статьи 346 УК РК.