Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Свыше 150 граждан Казахстана вернулись  из Испании

Автор:  
Ринат Дусумов
28 Марта 2020, 23:09
Свыше 150 граждан Казахстана вернулись  из Испании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 марта из аэропорта Барселоны в Минск и далее в Нур-Султан и Алматы рейсом авиакомпании «Belavia» вылетели 44 гражданина Казахстана (большинство из которых – студенты, а также несколько детей), передает МИА «Казинформ».

«Это стало возможным благодаря эффективной работе сотрудников Посольства Казахстана в Мадриде и Консульства в Барселоне, которые продолжают оказывать каждодневную всевозможную помощь гражданам РК, находящимся на территории Испании. В условиях угрожающих темпов распространения пандемии в Испании (более 72 тысяч заразившихся) и отмены подавляющего большинства рейсов, дипломатами была достигнута договоренность с руководством Посольства Беларуси в Мадриде и авиакомпании «Belavia» о замене самолета, вылетающего 28 марта из Барселоны, на более крупный для того, чтобы обеспечить посадку на борт всех выкупивших авиабилеты казахстанских пассажиров», - сообщила пресс-служба МИД РК в Telegram .

Казахстанские дипломаты на протяжении нескольких дней в «ручном» режиме информировали соотечественников о предоставленной им реальной возможности вылететь на родину, рекомендовали воспользоваться доступной возможностью и приобрести билеты, не откладывая вылет.
На сегодня при помощи казахстанских дипломатов территорию Испании различными авиарейсами покинули свыше 150 казахстанских граждан. Особое внимание уделяется несовершеннолетним и гражданам РК, находившимся в Испании на лечении.


Испания   Коронавирус в РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Причину пожара под Астаной установит комиссия
Причину пожара под Астаной установит комиссия