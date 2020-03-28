Свыше 150 граждан Казахстана вернулись  из Испании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 28 марта из аэропорта Барселоны в Минск и далее в Нур-Султан и Алматы рейсом авиакомпании «Belavia» вылетели 44 гражданина Казахстана (большинство из которых – студенты, а также несколько детей), передает МИА «Казинформ».

«Это стало возможным благодаря эффективной работе сотрудников Посольства Казахстана в Мадриде и Консульства в Барселоне, которые продолжают оказывать каждодневную всевозможную помощь гражданам РК, находящимся на территории Испании. В условиях угрожающих темпов распространения пандемии в Испании (более 72 тысяч заразившихся) и отмены подавляющего большинства рейсов, дипломатами была достигнута договоренность с руководством Посольства Беларуси в Мадриде и авиакомпании «Belavia» о замене самолета, вылетающего 28 марта из Барселоны, на более крупный для того, чтобы обеспечить посадку на борт всех выкупивших авиабилеты казахстанских пассажиров», - сообщила пресс-служба МИД РК в Telegram .

Казахстанские дипломаты на протяжении нескольких дней в «ручном» режиме информировали соотечественников о предоставленной им реальной возможности вылететь на родину, рекомендовали воспользоваться доступной возможностью и приобрести билеты, не откладывая вылет.

На сегодня при помощи казахстанских дипломатов территорию Испании различными авиарейсами покинули свыше 150 казахстанских граждан. Особое внимание уделяется несовершеннолетним и гражданам РК, находившимся в Испании на лечении.