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Свыше 150 человек задержали в Париже в День взятия Бастилии

Автор:  
Тимур Дюсекеев
14 Июля 2019, 23:20
Свыше 150 человек задержали в Париже в День взятия Бастилии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - 152 человека были задержаны в воскресенье во время празднования Дня взятия Бастилии в Париже, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BFM TV.

Большинство правонарушений, о которых сообщают силовики, связанные с «организацией необъявленных демонстраций», «актами насилия в отношении лиц, охраняющих общественный порядок», «посягательством на общественное имущество» или «незаконным ношением оружия».

В воскресенье в Париже прошел военный парад в честь национального праздника - Дня взятия Бастилии. Присоединившиеся к зрителям парада несколько десятков человек из движения «желтых жилетов» освистали открывавшего торжества президента Франции Эмманюэля Макрона, когда он ехал по Елисейским полям.

После парада на Елисейских полях отдельные группы активистов пытались возвести баррикады, подожгли мусорные урны и вступили в столкновения с полицией. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

На этот раз участники протестного движения не надели своих светоотражающих жилетов, чтобы не провоцировать раньше времени полицию, запретившую их манифестации в кварталах, где проходят празднества.

Photo/Kamil Zihnioglu

Франция  
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