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Свыше 15 тысяч заявок на 177 млрд тенге одобрено по программе «7-20-25»
10 Февраля 2020 17:54
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В рамках Программы «7-20-25» принято 26 204 заявки на предоставление займа, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В рамках реализации Программы «7-20-25» на 6 февраля 2020 года принято 26 204 заявки на получение займа на сумму 296,8 млрд тенге . Из них одобрено 15 441 заявка на предоставление займа на сумму 176,9 млрд тенге «, - сообщили в пресс-службе Национального банка.
Напомним, жилье по программе «7-20-25» могут получить граждане Казахстана, имеющие постоянный доход и не имеющие собственного жилья на момент подачи заявления. Ставка вознаграждения по программе составляет 7% в год. Первоначальный взнос по ипотечным кредитам - от 20%. Срок займа - до 25 лет.
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