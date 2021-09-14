Свыше 15 тысяч казахстанцев с КВИ лечатся в стационарах страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 14 сентября лечение от КВИ продолжают получать 76 858 человек (68 526 КВИ+ и 8 332 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Из них в стационарах находится 15 308 пациентов, на амбулаторном уровне – 61 550 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 196 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 345 пациентов, на аппарате ИВЛ – 194 пациента.