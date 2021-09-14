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    08:20, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Свыше 15 тысяч казахстанцев с КВИ лечатся в стационарах страны

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 14 сентября лечение от КВИ продолжают получать 76 858 человек (68 526 КВИ+ и 8 332 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Из них в стационарах находится 15 308 пациентов, на амбулаторном уровне – 61 550 пациентов.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 1 196 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 345 пациентов, на аппарате ИВЛ – 194 пациента.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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