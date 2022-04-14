РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:13, 14 Апрель 2022 | GMT +6

    Свыше 15 млрд тенге необходимо на субсидирование пассажирских перевозок в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Свыше 15 млрд тенге необходимо на субсидирование пассажирских перевозок в Нур-Султане. Об этом в ходе заседания маслихата сообщил глава столичного управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Жансултан Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы просим у вас 15,5 млрд тенге на субсидирование пассажирских перевозок. 3,9 млрд тенге просим для строительства и реконструкции дорог, 57 светофорных объектов. 400 млн тенге просим для нанесения разметок. 1 млрд 102 млн просим для погашения кредита по закупу 100 электроавтобусов. 30 млн тенге необходимо для содержания нашего аппарата», - сказал на заседании маслихата глава столичного управления транспорта.

    Жансултан Сапарбаев также заявил о том, что 32 млрд тенге дополнительно потребуется для ремонта столичных дорог.

    «Мы ожидаем одного инвестора, он должен до конца текущего года поставить 100 электроавтобусов», - добавил спикер.

    Ранее сообщалось, что два моста будут построены для устранения пробок на левом берегу столицы.

    Теги:
    Транспорт Астана Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Сегодня, 03:33
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!