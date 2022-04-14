НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Свыше 15 млрд тенге необходимо на субсидирование пассажирских перевозок в Нур-Султане. Об этом в ходе заседания маслихата сообщил глава столичного управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Жансултан Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы просим у вас 15,5 млрд тенге на субсидирование пассажирских перевозок. 3,9 млрд тенге просим для строительства и реконструкции дорог, 57 светофорных объектов. 400 млн тенге просим для нанесения разметок. 1 млрд 102 млн просим для погашения кредита по закупу 100 электроавтобусов. 30 млн тенге необходимо для содержания нашего аппарата», - сказал на заседании маслихата глава столичного управления транспорта.

Жансултан Сапарбаев также заявил о том, что 32 млрд тенге дополнительно потребуется для ремонта столичных дорог.

«Мы ожидаем одного инвестора, он должен до конца текущего года поставить 100 электроавтобусов», - добавил спикер.

Ранее сообщалось, что два моста будут построены для устранения пробок на левом берегу столицы.