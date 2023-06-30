Свыше 15 млн тенге украл мошенник у пенсионеров Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Акция «Внимание – мошенники!» с участием полицейских и киберволонтеров прошла в Караганде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Караганде полицейские и киберволонтеры провели профилактическую акцию «Внимание – мошенники!». Они побеседовали с гражданами, предупредив их о способах действия мошенников, дали рекомендации, как не стать жертвами аферистов. Акция прошла на улице в одном из многолюдных мест города – на площади перед Дворцом культуры горняков.

«Буквально за май-июнь резко увеличилось число обращений пожилых людей, которых обманули злоумышленники. Они сообщают, что якобы их родственники попали в полицию, чтобы увести их от уголовной ответственности, требуется заплатить. Ущерб от таких преступных действий составил более 130 млн тенге. В рамках уголовного расследования в шести городах страны задержано более 30 человек, шестеро из которых заключены под стражу. Среди пособников и невольных «помощников» мошенников – водители ЯндексТакси, доставщики еды, студенты вузов, несовершеннолетние и другие лица. В настоящее время по всем фактам проводится проверка», – отметил заместитель начальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин.

Так, 22 июня в Юго-Восточный отдел полиции УП Караганды поступило заявление от 79-летнего жителя города. Пенсионер сообщил, что стал жертвой мошеннических действий неизвестного лица.

Выяснилось, потерпевшему позвонил мужчина и представился сотрудником полиции. Он сообщил, что дочь заявителя якобы стала виновницей дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. Чтобы «увести» ее от уголовной ответственности, необходимо заплатить 15 тысяч долларов США. Пенсионер объяснил, что у него имеется только 9 400 долларов США. Затем лже-сотрудник полиции сказал пожилому человеку, чтобы он вышел на улицу и передал все имеющиеся денежные средства некоему курьеру. Пенсионер так и сделал, передав неизвестному 9 400 долларов США. После этого потерпевший позвонил дочери, которая сообщила, что никакого ДТП не совершала и в настоящее время находится на работе.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 20-летнего молодого человека. Он дал признательные показания. По словам подозреваемого, он через социальную сеть познакомился с неизвестным, который предложил ему работу. Она заключалась в том, чтобы молодой человек направился по указанному адресу, а после забрал 9 тысяч долларов США. Выполнив заказ, задержанный 400 тысяч тенге оставил себе, а остальную часть суммы перечислил на указанный счет работодателю.

Кроме того, установлена причастность подозреваемого еще к двум аналогичным преступлениям. В первом случае сумма ущерба составила 8 млн 400 тысяч тенге, во втором – 4 млн тенге. Все потерпевшие являются пенсионерами.

Ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».

«От лица молодежи и волонтеров хочу предупредить, что в нашем регионе участились случаи мошенничества в отношении пожилых людей. Им звонят и сообщают, что их родственники стали виновниками ДТП и находятся в полиции. В связи с чем, просят перечислить денежные средства на указанные счета. Или же нанимают студентов, несовершеннолетних, чтобы они шли к бабушкам, дедушкам, забирали у них деньги и переводили на левые счета. Просим быть бдительными и не вестись на провокации мошенников. Берегите себя и своих близких!» – сказал киберволонтер Алексей Васильков.