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Свыше 15 млн саженцев высадят в этом году в Актюбинской области

Редактор:  
Алла Серикбаева
24 Августа 2022, 15:24
Свыше 15 млн саженцев высадят в этом году в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Вопросы реализации мероприятий по лесовосстановлению были обсуждены на совещании в акимате области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Совещание прошло под председательством акима области Ондасына Уразалина. В его работе приняли участие руководители ряда государственных органов, акимы г. Актобе и районов области в режиме видеоконференции.

В течение 5 лет на землях государственного лесного фонда Актюбинской области планируется посадить 60,2 млн саженцев лесных пород деревьев на площади свыше 30,7 тыс. гектаров.

В текущем году запланировано высадить более 15,3 млн саженцев на площади 7,3 тыс. гектаров. Минувшей весной на территории государственного лесного фонда было высажено всего около 5,6 млн саженцев.

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Связано это с тем, что в результате весеннего половодья были подтоплены питомники некоторых лесохозяйственных учреждений, поэтому запланированные объемы посадки лесных культур в период весеннего озеленения остались невыполненными. Однако, запланированные объемы будут полностью выполнены в осенний период.

Аким области поручил уполномоченным органам ответственно отнестись к высадке деревьев, чтобы приживаемость саженцев была максимально высокой.

В ходе совещания также был рассмотрен вопрос опустынивания территорий. Было отмечено, что в рамках мероприятий по борьбе с опустыниванием, в 2021 году был разработан рабочий проект по закреплению песка в 5 населенных пунктах Иргизского района. В настоящее время рассматривается вопрос выделения денежных средств на его реализацию. Между тем, средства для реализации аналогичного проекта в 6 населенных пунктах Байганинского района уже выделены.

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Фото: пресс-служба Акимата Актюбинской области



Актюбинская область   Экология   Акимат  
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