22 Июня 2022 18:40

Свыше 15,8 млн казахстанцев участвуют в системе ОСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2022 году в систему медицинского страхования вовлечено 15,8 млн казахстанцев, это на 1,5% больше, чем в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Среднегодовой охват ОСМС в прошлом году составил 81,3%. По итогам 1 квартала этого года статус застрахованности получило уже 82,8% населения», - сообщил в ходе круглого стола «О ходе реализации обязательного социального медицинского страхования. Проблемы и перспективы» председатель правления фонда соцмедстрахования (НАО «ФСМС») Айдын Ашуев.

По данным главы фонда, с 2020 года на 2021 год наблюдалось снижение доли застрахованного населения с 84% до 81,3%.

«Это было связано со снижением доли формально занятого населения, а также принятыми в 2020 году мерами по поддержке населения в условиях пандемии и единовременной социальной выплатой 42 500 тенге, для получения которой существенное количество формально незанятого населения оплатило единый совокупный платеж или ЕСП», - пояснил председатель правления НАО «ФСМС».

Сегодня невовлеченными в систему медстрахования по причине нерегулярности платежей остаются более 3,6 млн казахстанцев. Для сравнения в 2021 году вне системы оставались 3,8 млн человек.

«Работа по вовлечению этой категории граждан к участию в ОСМС будет продолжена совместно с местными исполнительными органами, центрами занятости, управлениями здравоохранения, медорганизациями, нацпалатой «Атамекен» и органами госдоходов», - заверил Айдын Ашуев.

Ранее сообщалось, что три млн человек остались вне системы ОСМС в Казахстане.