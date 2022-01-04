Свыше 149 тысяч женщин и подростков получили два компонента вакцины Pfizer в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

По состоянию на 3 января 2022 года, вакциной «Pfizer» провакцинировано: I-м компонентом - 357 387 человек, II-м компонентом - 149 383 человек.

Из них: I-й дозой п одростки – 287 639, б еременные женщины – 20 191, к ормящие женщины – 49 535. II-й дозой п одростки – 120 839, б еременные женщины – 7 951, к ормящие женщины – 20 587.