Свыше 147 тысяч женщин и подростков получили два компонента вакцины Pfizer в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

2 января 2022 году вакциной «Pfizer» провакцинировано: I-м компонентом - 354 427 человек, II-м компонентом - 147 381 человек.

Из них I-й дозой: п одростки – 285 178, б еременные женщины – 20 091, к ормящие женщины – 49 136. II-й дозой: п одростки – 119 270, б еременные женщины – 7 868, к ормящие женщины – 20 237.



