Новости
Свыше 147 тысяч женщин и подростков получили два компонента вакцины Pfizer в Казахстане
3 Января 2022 08:25
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Новости по темеЗа сутки 1770 казахстанцев полностью привились против КВИ 282 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане За сутки в Казахстане выявлены 373 заболевших коронавирусом
2 января 2022 году вакциной «Pfizer» провакцинировано: I-м компонентом - 354 427 человек, II-м компонентом - 147 381 человек.
Из них I-й дозой: п одростки – 285 178, б еременные женщины – 20 091, к ормящие женщины – 49 136. II-й дозой: п одростки – 119 270, б еременные женщины – 7 868, к ормящие женщины – 20 237.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Восемь человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК
- За сутки 1770 казахстанцев полностью привились против КВИ
- 282 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
- За сутки в Казахстане выявлены 373 заболевших коронавирусом
- Новорожденного ребенка в тяжелом состоянии транспортировали вертолетом в ВКО
- Прививочные кабинеты вновь заработали в Павлодарской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн