Свыше 145 тысяч жителей Нур-Султана полностью вакцинировались от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О темпах вакцинации в Нур-Султане рассказал руководитель управления общественного здравоохранения Тимур Муратов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня более чем 210 тысяч человек получили первый компонент вакцины. Полностью завершили курс иммунизации свыше 145 тысяч граждан. В остатках имеется более 62 тысяч вакцин первого компонента, 48 тысяч - второго компонента», - сообщил в ходе брифинга Тимур Муратов.

Для охвата населения вакцинацией в 3 раза увеличено количество прививочных пунктов в медицинских организациях, работа которых продлена с 8:00 утра до 22:00 часов, в том числе в воскресные и праздничные дни. На сегодня в наличии имеется 3 вида вакцин: российский «Спутник-V», отечественная QazVac и китайская - CoronaVac.

«Для обеспечения доступности населения к данной услуге были развёрнуты прививочные пункты в 8 торговых комплексах: Хан-Шатыр, MegaSilkWay, Керуен, Абу Даби Плаза, Азия парк, Сары арка, Евразия, магазин «Мечта». За весь период в ТРЦ было вакцинировано около 40 тысяч человек», - отметил руководитель управления.

«В настоящее время мы отмечаем хорошую активность населения к вакцинации. На прошлых неделях мы вакцинировали 1400-2000 человек за день. Но вот последние дни идёт рост желающих. Люди начали более осознанно подходить к своему здоровью, здоровью окружающих людей. За последние сутки количество желающих получить вакцину увеличилось более чем в 4-5 раза», - проинформировал Тимур Муратов.

Ранее в управлении сообщили, что в столичном Ramada Plaza снова будут принимать пациентов с коронавирусом.