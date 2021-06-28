Свыше 145 тысяч жителей Нур-Султана полностью вакцинировались от КВИ
«На сегодня более чем 210 тысяч человек получили первый компонент вакцины. Полностью завершили курс иммунизации свыше 145 тысяч граждан. В остатках имеется более 62 тысяч вакцин первого компонента, 48 тысяч - второго компонента», - сообщил в ходе брифинга Тимур Муратов.
Для охвата населения вакцинацией в 3 раза увеличено количество прививочных пунктов в медицинских организациях, работа которых продлена с 8:00 утра до 22:00 часов, в том числе в воскресные и праздничные дни. На сегодня в наличии имеется 3 вида вакцин: российский «Спутник-V», отечественная QazVac и китайская - CoronaVac.
«Для обеспечения доступности населения к данной услуге были развёрнуты прививочные пункты в 8 торговых комплексах: Хан-Шатыр, MegaSilkWay, Керуен, Абу Даби Плаза, Азия парк, Сары арка, Евразия, магазин «Мечта». За весь период в ТРЦ было вакцинировано около 40 тысяч человек», - отметил руководитель управления.
«В настоящее время мы отмечаем хорошую активность населения к вакцинации. На прошлых неделях мы вакцинировали 1400-2000 человек за день. Но вот последние дни идёт рост желающих. Люди начали более осознанно подходить к своему здоровью, здоровью окружающих людей. За последние сутки количество желающих получить вакцину увеличилось более чем в 4-5 раза», - проинформировал Тимур Муратов.
Ранее в управлении сообщили, что в столичном Ramada Plaza снова будут принимать пациентов с коронавирусом.