Свыше 143 тысяч женщин и подростков получили два компонента вакцины Pfizer в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

31 декабря 2021 году вакциной «Pfizer» провакцинировано: I-м компонентом - 348 906 человек, II-м компонентом - 143 054 человек.

Из них I-й дозой: подростки – 280 784, беременные женщины – 19 841, кормящие женщины – 48 261. II-й дозой: подростки – 115 872, беременные женщины – 7 630, кормящие женщины – 19 547.







