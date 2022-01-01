Новости
Свыше 143 тысяч женщин и подростков получили два компонента вакцины Pfizer в Казахстане
1 Января 2022 08:37
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Новости по темеЗа сутки 5919 казахстанцев полностью привились против КВИ 562 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане За сутки зарегистрировано 447 новых случаев заболевания коронавирусом
31 декабря 2021 году вакциной «Pfizer» провакцинировано: I-м компонентом - 348 906 человек, II-м компонентом - 143 054 человек.
Из них I-й дозой: подростки – 280 784, беременные женщины – 19 841, кормящие женщины – 48 261. II-й дозой: подростки – 115 872, беременные женщины – 7 630, кормящие женщины – 19 547.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- За сутки 5919 казахстанцев полностью привились против КВИ
- 34 человека заболели ковидной пневмонией за сутки в Казахстане
- 562 человека выздоровели от коронавируса за сутки в Казахстане
- За сутки зарегистрировано 447 новых случаев заболевания коронавирусом
- В Турции приступили к вакцинации прививкой TURKOVAC
- Карантин смягчают в Акмолинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047