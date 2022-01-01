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Свыше 143 тысяч женщин и подростков получили два компонента вакцины Pfizer в Казахстане

1 Января 2022 08:37
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Свыше 143 тысяч женщин и подростков получили два компонента вакцины Pfizer в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

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31 декабря 2021 году вакциной «Pfizer» провакцинировано: I-м компонентом - 348 906 человек, II-м компонентом - 143 054 человек.

Из них I-й дозой: подростки – 280 784, беременные женщины – 19 841, кормящие женщины – 48 261. II-й дозой: подростки – 115 872, беременные женщины – 7 630, кормящие женщины – 19 547.




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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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