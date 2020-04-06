Свыше 140 заявок поступило на онлайн-конкурс «Стоп-Коронавирус»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С целью поиска эффективных решений, направленных на предотвращение распространения пандемии, 23 марта т.г. АО «Фонд науки» объявило онлайн-конкурс «Стоп-Коронавирус». 3 апреля завершился прием заявок. В копилку конкурса поступила 141 заявка из разных регионов страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

Для участия в конкурсе приглашались ученые, докторанты, студенты, предприниматели, стартаперы, а также все желающие казахстанцы, у которых есть оригинальные идеи по борьбе с коронавирусом.

«Как организаторы, мы рады тому, что конкурс вызвал такой повышенный интерес. Это свидетельствует об активной гражданской позиции нашего общества и желании казахстанцев помочь государству в борьбе с пандемией», – отметил глава АО «Фонд науки» Арын Орсариев.

Наряду с частными лицами в этом конкурсе приняли участие представители 12 вузов,14 НИИ, а также различных организаций. По возрастному составу: самому молодому участнику конкурса – 19 лет, старшему – 87 лет, порядка 44% (62 заявки) представлены участниками до 40 лет.

Проектные предложения распределены по следующим направлениям: профилактика и предупреждение коронавируса (40), основные подходы по лечению, новые продукты и инструменты для лечения (51), организация мер по предотвращению распространения коронавируса (24), преодоление последствий распространения коронавируса (26 заявок).

Наибольшее количество заявок поступило из Алматы – 75 и Нур-Султана – 33. Среди регионов наиболее активно представлена Карагандинская область – 8 заявок, Атырау, Усть-Каменогорск и Жамбылская область по 4 заявки.

На основе представленных проектов и идей конкурсная комиссия в ближайшие дни проведет предварительный отбор заявок. Участники, прошедшие в следующий этап, будут защищать свои проекты в онлайн режиме на базе популярной сети Фейсбук. Эти меры обеспечат максимальную прозрачность и объективность при определении победителей Конкурса до 16 апреля т.г.

Отобранные по итогам конкурса проекты будут направлены на рассмотрение Правительства, а также заинтересованных инвесторов.

Фонд науки приглашает к сотрудничеству заинтересованные стороны для участия в Жюри финального этапа и дальнейшего продвижения проектов финалистов Конкурса.

С перечнем поступивших заявок можно ознакомиться на Telegram-канале фонда