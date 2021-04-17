РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:02, 16 Апрель 2021 | GMT +6

    Свыше 140 водолазных спусков: тело одного из утонувших рыболовов обнаружили спасатели ВКО

    None
    None
    ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области обнаружили тело одного из утонувших в Тарбагатайском районе рыболовов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Сотрудники Оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО 16 апреля 2021 года, возобновив поисковые работы, в районе участка Кендерлик на реке Черный Иртыш обнаружили тело одного из утонувших рыболовов, 1981 года рождения.

    Поиски осуществлялись с помощью лодки, тело было найдено в 30 километрах от места происшествия.

    Напомним, трагедия произошла 20 ноября 2020 года, когда двое мужчин не вернулись домой с рыбной ловли.

    Спасатели в течение 26 дней осуществляли поисковые погружения, 145 водолазных спусков на глубине от 6 до 9 метров. Общая площадь поисковых работ составила более 16, 291 кв. км, однако поиск тогда не дал результатов.

    Поиски второго утонувшего рыболова, 1990 года рождения, будут продолжены.


    Теги:
    МЧС Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Общество Происшествия
    Сейчас читают
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    00:47, 03 Октябрь 2023
    $16 млн за полгода составил товарооборот между Казахстаном и Люксембургом
    00:29, 03 Октябрь 2023
    «Барыс» проиграл третий подряд матч в КХЛ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!