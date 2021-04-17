Свыше 140 водолазных спусков: тело одного из утонувших рыболовов обнаружили спасатели ВКО

ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области обнаружили тело одного из утонувших в Тарбагатайском районе рыболовов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сотрудники Оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО 16 апреля 2021 года, возобновив поисковые работы, в районе участка Кендерлик на реке Черный Иртыш обнаружили тело одного из утонувших рыболовов, 1981 года рождения.

Поиски осуществлялись с помощью лодки, тело было найдено в 30 километрах от места происшествия.

Напомним, трагедия произошла 20 ноября 2020 года, когда двое мужчин не вернулись домой с рыбной ловли.

Спасатели в течение 26 дней осуществляли поисковые погружения, 145 водолазных спусков на глубине от 6 до 9 метров. Общая площадь поисковых работ составила более 16, 291 кв. км, однако поиск тогда не дал результатов.

Поиски второго утонувшего рыболова, 1990 года рождения, будут продолжены.