20:02, 16 Апрель 2021 | GMT +6
Свыше 140 водолазных спусков: тело одного из утонувших рыболовов обнаружили спасатели ВКО
ТАРБАГАТАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области обнаружили тело одного из утонувших в Тарбагатайском районе рыболовов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сотрудники Оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО 16 апреля 2021 года, возобновив поисковые работы, в районе участка Кендерлик на реке Черный Иртыш обнаружили тело одного из утонувших рыболовов, 1981 года рождения.
Поиски осуществлялись с помощью лодки, тело было найдено в 30 километрах от места происшествия.
Напомним, трагедия произошла 20 ноября 2020 года, когда двое мужчин не вернулись домой с рыбной ловли.
Спасатели в течение 26 дней осуществляли поисковые погружения, 145 водолазных спусков на глубине от 6 до 9 метров. Общая площадь поисковых работ составила более 16, 291 кв. км, однако поиск тогда не дал результатов.
Поиски второго утонувшего рыболова, 1990 года рождения, будут продолжены.