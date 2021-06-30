Свыше 140 тысяч жителей частного сектора получат доступ к газу в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году в Нур-Султане начнется строительство двух дополнительных локальных газовых котельных, которые будут обеспечивать теплом те участки, где прогнозируется дефицит. Об этом на онлайн-брифинге в СЦК рассказал аким столицы Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В столице продолжаются работы по строительству газораспределительных сетей. В прошлом отопительном сезоне возможность подключения к газу получили жители жилых массивов Железнодорожный, Коктал-2, часть Агрогородка. Тогда было построено 345 км внутриквартальных сетей. В этом году завершаем работы по подключению к газу в таких жилых массивах, как Агрогородок, Промышленный, Юго-Восток, Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный, то есть дополнительно 143 тысяч жителей частного сектора получат доступ к газу», - отметил Алтай Кульгинов.

По словам акима, необходимо еще газифицировать водогрейные котлы ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. В прошлом году был завершен перевод на газ четырех водогрейных котлов, перевод остальных девяти водогрейных котлов будет завершен в этом году, тогда полностью все водогрейные котлы энергоисточников ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 будут переведены на газ, и значительно снизятся объемы вредных выбросов в атмосферу, особенно из частного сектора.

«ТЭЦ-3 строится больше 10 лет. За полтора года откорректировали проект с учетом газификации. Проект готов, вышел с экспертизы. По поручению Президента Правительство выделило средства, сейчас идет работа. В следующий отопительный сезон мы должны запустить ТЭЦ-3 и город дополнительно получит 420 Гкал тепла. Благодаря газификации мы приняли решение строить локальные газовые котельные. В этом году начнем строительство 2 дополнительных локальных газовых котельных, которые будут обеспечивать теплом те участки, где прогнозируется дефицит. Каждая новая котельная будет обеспечивать 360 Гкал тепла. То есть в следующем году к отопительному сезону планируем сдать эти объекты, которые будут выдавать одну тысячу Гкал тепла», - добавил аким города.