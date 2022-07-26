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Свыше 140 тыс. кормящих женщин вакцинировались против КВИ в Казахстане
26 Июля 2022 09:00

Свыше 140 тыс. кормящих женщин вакцинировались против КВИ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-МВК по нераспространению COVID-19.

По состоянию на 26 июля, вакциной «Pfizer» первым компонентом вакцинировались 1 231 796 человек, вторым компонентом – 1 179 694 человек.

Из них: первой дозой подростки – 869 781, беременные женщины – 41 334, кормящие женщины – 145 108; второй дозой подростки – 850 809, беременные женщины – 39 024, кормящие женщины – 140 438.

Как сообщалось ранее, 1 тыс. 859 новых случаев КВИ выявлено за сутки в Казахстане.



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